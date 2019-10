Neuer historischer Roman : Als Napoleon nach Düsseldorf kam

Dieses Bild aus einem Buch in der Universitätsbibliothek zeigt Napoleons Einzug in die Stadt nach einem Original von J. Petersen. Es hat die Autorin inspiriert. Foto: Universitätsbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf In ihrem Roman „Drei Tage im November“ lässt Christa Holtei einen Ausschnitt der Stadtgeschichte des Jahres 1811 lebendig werden: Napoleon kommt vor, Heinrich Heine – und ein Mord.

Dieses Zitat! Wie oft wurde es schon strapaziert, wie oft hat es die Düsseldorfer Eitelkeit bedient: „Klein-Paris“. Doch nun sind die Hintergründe aufgedeckt, gedruckt und für jeden nachzulesen in Christa Holteis neuem Roman „Drei Tage im November“. Diese Lektüre gewährt einen Blick in jene Zeit, als die Stadt in einem Zustand allgemeiner Aufregung war. Als Heinrich Heine ein Knabe voller Schabernack war, der Handel in einer Krise steckte, Düsseldorf eine einzige Baustelle war – und Kaiser Napoleon erwartet wurde. Und dann war auch noch ein Mord geschehen ...

Düsseldorf 1811. Die Stadt ist Zentrum des Großherzogtums Berg, steht unter französischer Herrschaft und wird zentral von Paris aus gelenkt – mit einer Prise Eigenständigkeit. „Düsseldorf galt als eine Art Puffer zwischen Frankreich und Preußen“, sagt die Autorin. Sie hat Jahre für dieses Buch recherchiert, hat „tausend Details aus tausend Quellen“ zusammengetragen. So entstand nach und nach ein Puzzle dieser Stadt, „die zu dieser Zeit sicher keine Schönheit war.“ Die Festungsmauern waren gerade gesprengt worden, die Stadt eine Geröllwüste, der Hofgarten halb fertig, überall Baustellen. Und Düsseldorf war eine kleine Stadt, bestand im Wesentlichen aus Altstadt und Carlstadt mit 22.000 Einwohnern (inklusive der Ortschaften Bilk, Pempelfort, Derendorf).

Info Christa Holtei liest in Düsseldorf Autorin Christa Holtei ist bekannt für ihre Kinderbücher und den historischen Roman „Das Spiel der Täuschung“ über die Düsseldorfer Malerschule. Buch „Drei Tage im November“ (320 Seiten), Droste-Verlag, 22 Euro, ISBN 978-3-7700-2111-6. Lesung am Donnerstag (10.10.), 20 Uhr in der Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz.

Die wirtschaftliche Situation hatte sich unter französischer Besatzung drastisch verschlechtert. Denn Frankreich führte einen Wirtschaftskrieg gegen England und verbot die Einfuhr britischer Waren, mit strengen Zollkontrollen. Was die Fantasie beflügelte – und den Schmuggel. „Von dem alle wussten, viele profitierten, aber niemand redete“, so die Autorin. Wie die schöne Anna, Tochter eines Kaufmanns und eine der zentralen (fiktiven) Figuren des Romans, die die Handlung vorantreiben. Wenn sie nachts von geheimnisvollen Geräuschen geweckt wird, kann sie am nächsten Morgen plötzlich Kaffee und Tee verkaufen - und echten Zucker.

Die Autorin Christa Holtei hat viele Details recherchiert, die ihren historischen Düsseldorf-Roman so anschaulich machen. Foto: Anne Orthen (ort)

Der junge Commissar Jakob Hartenfels fühlt sich zu ihr hingezogen. Aber bevor er seine Gefühle hinterfragen kann, hat er erst mal einen Mord aufzuklären, später auch ein zweites Verbrechen. Ausgerechnet jetzt, wo Napoleon erwartet wird! Auch Hartenfels hat sich Christa Holtei ausgedacht, aber die meisten anderen, die ihren Roman bevölkern, haben tatsächlich gelebt – wie der „Drecksmichel“, der den Unrat wegschafft oder der krumme Gumpertz. Woher sie das weiß? „Beide hat Heinrich Heine später erwähnt.“

Dazu gesellen sich Menschen der Zeitgeschichte wie der Stadthalter Jacques Claude de Beugnot, dessen Lebenserinnerungen eine Fundgrube für die Autorin waren, Gartenbaumeister Maximilian Friedrich Weyhe oder Johann Friedrich Breidenbach, der zu dieser Zeit gerade sein Grandhotel erweitern will. Auch der grauhaarige Polizeidiener Bruck hat tatsächlich gelebt, verewigt auf dem berühmten Gemälde „Einzug Napoleons in Düsseldorf am 3. Novmber 1811“ von Johann Petersen. „Aber seine Familie habe ich ihm angedichtet“, sagt Holtei über Brucks Schwester Martha, eine Bäckersfrau, von deren Röggelchen mit Flönz alle schwärmen.

Und dann ist er endlich da, der Kaiser. Bekommt den Stadtschlüssel in der Gaststätte „Zum Luftballon“, die auch in der Schmuggel-Geschichte eine zentrale Rolle spielt, empfängt die Honoratioren, hört deren Klagen – und reitet schließlich „in einer unscheinbaren grünen Uniform und in etwas schlaffer Haltung“ durch das neu errichtete Ratinger Tor. Schließlich sitzt er mit der Kaiserin im Ballsaal der Alten Galerie – auf den rot-goldenen Thronsesseln, auf die der Polsterer Ludwig so stolz ist.

Mit „Drei Tage im November“ ist Christa Holtei ein Kunststück gelungen – ein Buch zwischen Krimi und unterhaltsamer Geschichtsstunde, gespickt mit Details. Da erfahren die Leser, dass in der Altstadt alle dicht beieinander lebten, Adelige neben Handwerkern, Arme neben Reichen. Dass im Eiskellerberg (neben der heutigen Staatsanwaltschaft) tatsächlich Eisblöcke gespeichert wurden, damit die Metzger im Sommer ihr Fleisch kühlen konnten. Dass Babys mit „Lutschbeuteln“ beruhigt wurden – Vorläufer des Schnullers – und Postwagen von den Reisenden „Knochenknacker“ genannt wurden.