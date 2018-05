Düsseldorf: Neuer Großmieter für Derendorf

Düsseldorf Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte ziehen an die Heinrich-Erhardt-Straße. Highlight des Neubaus werden viele Fahrradstellplätze sein.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat den bisher wohl spektakulärsten neuen Mietvertrag des Jahres unterschrieben: Das Unternehmen sicherte sich jetzt insgesamt 35.500 Quadratmeter Bürofläche in dem Neubau, der am alten Standort des Straßenverkehrsamtes an der Heinrich-Erhardt-Straße/Ecke Rather Straße entstehen wird. Die Quantum Immobilien AG entwickelt dort den so genannten "Heinrich-Campus".