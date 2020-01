Gehwege in Düsseldorf : Reiter verursachen Schäden

Neuer Gehweg an der Gothaer Straße ist schon wieder ramponiert.

Ein wichtiger Bestandteil war dabei auch der neu angelegte Gehweg, der mit einer wassergebundenen Decke versehen wurde. Der Belag ähnelt in der Struktur Schotter, ist aber in sich verbunden, sodass keine Steinchen bewegt werden. Fußgänger und Radfahrer können den neuen Weg jetzt problemlos passieren.

Wie Werner Seger (Name geändert) jedoch schon mehrfach beobachtet hat, würden auch Reiter eines nahe gelegenen Hofes den Weg rege nutzen – was dazu geführt habe, dass er an mehreren Stellen schon wieder Schäden aufweist. „Von der gerade erst verlegten wassergebundenen Decke und den gebundenen Steinchen, die sich nicht mehr bewegen können, ist – nachdem inzwischen mehr als 40 Pferde darüber gelaufen sind – nichts mehr übrig“, sagt er und fügt hinzu: „Meines Wissens ist es den Reitern überhaupt nicht erlaubt, Fußwege zu benutzen.“ Zwar seien an der Gothaer Straße kurzfristig Verbotsschilder für Reiter aufgestellt worden, „die waren aber nur provisorisch aus Papier und einen Tag später in Fetzen gerissen“. Er wundert sich zudem, dass die Reiter keinerlei sichtbare Kennzeichen (ähnlich einem Nummernschild beim Auto) tragen würden.