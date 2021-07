Blaulicht in Düsseldorf : Polizei warnt vor neuer Variante des Enkeltricks

Düsseldorf Statt per Telefon versuchen es Betrügerinnen und Betrüger nun über Messenger-Dienste und geben sich als Verwandte oder gute Bekannte aus. Opfer sollten nie fremde Nummern zu ihren Kontakten hinzufügen und sich bei Familienangehörigen erkundigen.

(nika) Seit gut einer Woche muss sich ein 26-Jähriger vor dem Düsseldorfer Amtsgericht wegen versuchten Betruges als falscher Polizeibeamter verantworten. Immer häufiger bringen Trickbetrüger vor allem Senioren um ihr Geld. Kostenpflichtiger Inhalt Eine 65-Jährige aus Düsseldorf überführte einen mutmaßlichen Beteiligten, der nun vor Gericht steht. Jetzt gibt es offenbar eine neue Variante des Enkeltricks, der nicht mehr nur über das Telefon funktioniert sondern auch bei Messenger-Diensten wie Whatsapp. Beim klassischen Enkeltrick rufen Täterinnen und Täter vor allem ältere Menschen unter dem Vorwand an, Verwandte oder gute Bekannte zu sein. „Rate mal, wer am Telefon ist?“, fragen sie dann gerne und kommen so an die Namen von Familienangehörigen. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, „rufen immer wieder an und bauen Druck auf“, weiß auch Polizeisprecher Kim Ben Freigang.