Düsseldorfer Rathaus : Marc Herriger ist nicht mehr Düsseldorfer Stadtsprecher

Düsseldorf Der Machtwechsel im Düsseldorfer Rathaus hat eine personelle Konsequenz. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) entbindet den bisherigen Stadtsprecher von seinen Aufgaben.

Düsseldorfs neuer Oberbürgermeister Stephan Keller hat am Mittwoch den Leiter des Amtes für Kommunikation, Stadtsprecher Marc Herriger, von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte das Büro des Rathauschefs am Mittwochabend mit. In den nächsten Tagen solle „eine einvernehmliche Lösung hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnisses von Marc Herriger gefunden werden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Bis zur Neu-Besetzung der Stelle werden die Aufgaben des früheren „Express“-Redakteurs von seinem bisherigen Stellvertreter Wolfgang Röhl wahrgenommen.