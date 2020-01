Nach Skandalen im Sommer : Neuer Chef für Düsseldorfer Bädergesellschaft?

Bäderchef Roland Kettler kam im Sommer in die Kritik. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Soll Roland Kettler abgelöst werden? Der Aufsichtsrat ist uneins. Am 30. Januar tagt das Gremium, der Ausgang ist ungewiss.

Bleibt Roland Kettler Chef der Düsseldorfer Bädergesellschaft? Im Aufsichtsrat gibt es bei dieser Frage zwei gleich große Lager, die sich gegenüberstehen. Am 30. Januar soll den Mitgliedern ein Kandidat für die Geschäftsführung vorgestellt werden. Da der Aufsichtsrat der 100-prozentigen städtischen Tochtergesellschaft in der Personalfrage nur empfehlenden Status hat, wird am Ende Oberbürgermeister Thomas Geisel ohnehin entscheiden.