SWD in Düsseldorf : Neuer Chef der Wohnungsgesellschaft steht fest

Exklusiv Düsseldorf Der neue Geschäftsführer für die Stadttochter SWD ist gefunden und wird am Donnerstag dem Stadtrat vorgestellt. Wir stellen den 47-Jährigen vor.

Der neue Geschäftsführer wird dem Stadtrat am Donnerstag im nichtöffentlichen Teil in einer Informationsvorlage präsentiert. Zuvor hatte der Aufsichtsrat der SWD dem Gesellschafterausschuss die Empfehlung für die Personalie ausgesprochen. In der nächsten Woche soll der Vertrag unterschrieben werden. Von einem „guten Griff“ spricht auf Anfrage unserer Redaktion die Grünen-Ratsfrau und Aufsichtsratsvorsitzende Antonia Frey, die auch in der Auswahlkommission saß. Sie betont die große Erfahrung, die Feldhaus in verschiedenen Gebieten gesammelt habe – in der Quartiersentwicklung, bei Neubauprojekten, im Denkmalschutz und bei Sanierungen.