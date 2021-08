Brauchtum in Düsseldorf : Neuer Chef bei Hammer Schützen

Der neue Vorstand der Hammer Schützen: (v.l.) Hermann-Josef Andree, Bernd Kampes, Klaus Hilden, Willi Andree, Willi Andree, (keine Doppelnennung, die heißen beide so), Stefan Andree, Pfarrer und Präses Stefan Wisskirchen, Michael Scheurenberg, Andreas Küpper, Freddy Hilden, Michael Windhövel, Stefan Leuchten, Peter Schnitzler, Peter Heckhausen, Christian Roth und Peter Weitz. Foto: privat

Düsseldorf Willi Andree tritt nach fast 17 Jahren ab, Andreas Küpper ist sein Nachfolger.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der St. Sebastianus-Bruderschaft in Hamm wurde endgültig beschlossen, dass es auch in diesem Jahr kein Schützenfest im Stadtteil geben wird. Im Rahmen dieser Versammlung gab es aber noch einen tiefgreifenden Generationenwechsel in der mehr als 600 Mitglieder starken Bruderschaft. Nach fast 17 Jahren hat sich der Erste Chef Willi Andree nicht mehr zur Wiederwahl der 563 Jahren alten Bruderschaft gestellt, er wurde mit stehendem Applaus verabschiedet.

Andree hinterlässt einen intakten Schützenverein, den er in diesen 17 Jahren als Erster und vorab schon sechs Jahre als Zweiter Chef geführt hat. „Er hat es geschafft, die Generationen zu verbinden und gegen den Trend anderer Traditionsvereine in den vergangenen zehn Jahren ,nur’ elf Mitglieder durch natürliche Fluktuation verloren. Er sorgte dafür, dass das Image der Schützen in einer über die Dorfgrenze hinausgehenden Kampagne über mehrere Jahre erheblich verbessert wurde“, betont sein Nachfolger Andreas Küpper, der neue Erste Chef in Hamm. Frei nach dem Motto „Wir können viel mehr, als nur Kirmes feiern“ sei den Bürgern glaubhaft kommuniziert worden, dass es ohne die Hammer Schützen keinen Martinszug geben würde und die Senioren ab 75 im Dorf auch kein Geschenk zu Weihnachten bekommen würden. Dass zu Erntedank im Oktober kein Fest ohne die Initiative der Schützen stattfinden könnte, und der beliebte Schützenplatz am Rhein ohne die Verwaltung und Pflege des Schützenvereins auch keine ganzjährige Naherholungsfläche für die Bürger wäre. Viele weitere Veranstaltungen wären zu nennen.