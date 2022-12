Wirtschaft in Düsseldorf Baugenehmigung für neuen Bürokomplex in Heerdt

Die erforderlichen Stellplätze werden in der Tiefgarage mit insgesamt 226 Stellplätzen nachgewiesen. Außerdem werden 250 Fahrradabstellplätze in der Tiefgarage und 36 oberirdisch hergestellt. Es sind elf satzungsgeschützte Bäume von dem Bauvorhaben betroffen, die Zahl hat sich gegenüber dem Vorbescheid nicht geändert. Es sollen dafür rund 26 Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Im Vorbescheid heißt es: Der Eingangsbereich ist am Heerdter Lohweg geplant. An der Willstätterstraße sind Zu- und Ausfahrten mit Kurzzeitparkplätzen sowohl für Paketdienste als auch für Besucher vorgesehen. Die Zufahrt zur Tiefgarage entsteht an der Nordseite.