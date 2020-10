Kommen und Gehen : Neuer Blumenladen an der Oststraße mit spanischem Flair

Neuer Blumenladen an der Oststraße mit spanischem Flair

Mit der Eröffnung ihres Blumenladens in der Oststraße hat sich Mercedes Sánchez einen Traum erfüllt. Foto: Hötzendorfer/C. Hötzendorfer

Stadtmitte Mit ihrem Geschäft „Flores“ hat sich Mercedes Sánchez kurz nach dem Lockdown selbstständig gemacht. Ihre Familie ist bereits seit 50 Jahren im Blumengeschäft.

Schlicht Flores (spanisch für Blumen) hat Mercedes Sánchez ihr Pflanzenparadies genannt, das sie an der Oststraße 152 eröffnet hat. Der Duft von Lavendel liegt in der Luft. Zitronen- und Orangenbäumchen setzen Farbtupfer. Ginko und Zickzack-Strauch ziehen die Blicke der Passanten auf sich. Mit Flores hat sich Mercedes Sánchez einen langgehegten Traum erfüllt. Seit 2014 führt die Düsseldorferin mit spanischen Wurzeln das Blumengeschäft ihrer Eltern am Flughafen.