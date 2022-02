Polizei in Düsseldorf : Der Sheriff von Unterbach

Klaus Luberichs ist in Unterbach vor allem mit seinem E-Bike unterwegs. Oft ist er auch am Breidenplatz anzutreffen, wo er Passanten Rede und Antwort steht. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Klaus Luberichs ist der neue Bezirksdienstbeamte im Dorf. Der 57-Jährige ist der einzige Polizist mit Dienst-E-Bike. Zu den Einsatzgebieten des Polizeihauptkommissars zählen auch die Siedlung Freiheit und die Tannenhofsiedlung.

Klaus Luberichs wartet nicht, er handelt. Das hat der Polizeihauptkommissar schon immer so gemacht, als er in der Altstadt auf Streife war, als er seine Kollegen zehn Jahre lang in Selbstverteidigung (Fachjargon: „Eigensicherung“) ausbildete. Warum sollte der 57-Jährige, der seit 40 Jahren bei der Polizei Düsseldorf ist, das jetzt demnach anders machen? Also steht er da auf dem Breidenplatz, angelehnt an sein E-Bike, und wenn Luberichs merkt, dass die Passanten ihn neugierig aus der Entfernung beäugen, geht er auf sie zu und sagt: „Hallo, ich bin der neue Dorf-Sheriff von Unterbach.“

Das schafft Vertrauen und Nähe, nicht zu viel natürlich, immerhin befinden wir uns ja noch in einer Pandemie. Aber der spontane, freundliche Ton von Luberichs, der so gar nicht nach trockenem Beamtentum klingt, lockert schnell die Zunge. Und so erzählen ihm die Unterbacher, was sie stört, nervt, wo er mal tätig werden könnte, und genau das will der neue Bezirksdienstbeamte im Dorf, der auch für die Siedlung Freiheit und die Tannenhofsiedlung in Vennhausen zuständig ist, ja erreichen: Dass sich die Menschen ihm gegenüber öffnen, ihm erzählen, wo es brennt und in ihm eine Person sehen, der man sich anvertrauen kann. „Und immer schön die Sparkasse im Blick behalten“, schallt es ihm dann schon mal lachend entgegen.

Info Sprechstunde einmal im Monat in der Bücherei Sprechstunde Jeden ersten Donnerstag im Monat lädt Klaus Luberichs zwischen 11 und 13 Uhr zu einer Bürgersprechstunde in die Stadtbücherei Unterbach am Breidenplatz ein. Zu erreichen ist er sonst unter klaus.luberichs@polizei.nrw.de.



Anlaufstelle Die Bezirksdienststelle von Klaus Luberichs liegt an der Vennhauser Allee 10. Die „Wache“ teilt er sich mit vier weiteren Beamten.

Damit Luberichs die durchaus beachtliche Wegstrecke vom Vabali Spa über die Naherholungsgebiete rund um den Unterbacher See bis nach Vennhausen mit vielen Aufs und Abs auch problemlos zurücklegen kann, hat er ein Dienst-E-Bike bekommen, „ich glaube, ich bin der Erste, der so etwas fahren darf.“

Acht Jahre war Klaus Luberichs als Bezirksdienstbeamter in Kaiserswerth eingesetzt, „das war dann erstens irgendwann auch genug, und zweitens bin ich jetzt sehr viel näher an Zuhause“, sagt der Hauptkommissar, der mit seiner Frau und einem Sohn im Kreis Mettmann wohnt. Sein Arbeitstag ist nach wie vor prall gefüllt. „Morgens bin ich in der Regel bei der Schulwegsicherung eingesetzt, das erfordert bei drei Grundschulen und einer Realschule, bei leider ständig zu hohen Geschwindigkeiten der Autofahrer und nicht immer einsichtigen Chauffeuren von Elterntaxis schon eine hohe Aufmerksamkeit“, sagt Luberichs.

Nach Durchsicht seiner Mails können die Aufgaben im Anschluss variieren. „Ich ermittele zum Beispiel, ob eine Person an der angegebenen Adresse wirklich wohnhaft ist. Es stehen bisweilen Kontrollbesuche bei Fällen von häuslicher Gewalt an.“ Und er bietet Opfern von Wohnungseinbrüchen ein Gespräch an, vollstreckt Vorführungsbefehle, ist als Gerichtsbote unterwegs, muss auch schon mal seinen Chef in Benrath vertreten, macht Verkehrserziehung an Schulen. Oder er nimmt sich einfach die Zeit, eine Stunde mit einer alten Dame zu plaudern, um ihr die Angst vor einem Taschendiebstahl zu nehmen.