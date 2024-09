Senioren in Düsseldorf Jetzt hat auch das Linksrheinische zwei Zuhörbänke

Die von Christine von Fragstein 2021 gegründete Initiative betreibt aktuell zwölf derartiger Bänke. 80 ehrenamtliche Zuhörer und 15 Kooperationspartner unterstützen das Projekt. Das gilt auch für zwei Bänke, die jetzt in Oberkassel am Barbarossaplatz und in Heerdt am Hanns-Heuer-Platz ausgewählt wurden. In der Regel wird die Finanzierung von der Postcode Lotterie unterstützt. In diesem Fall aber ist auch der VVV (Verkehrs- & Verschönerungs-Verein für den linksrheinischen Teil Düsseldorfs) beteiligt. Eine großzügig bemessene Summe aus einer dem VVV überschriebenen Erbschaft wurde genutzt, um das Projekt für diese Bänke im Linksrheinischen zu unterstützen.