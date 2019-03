Neues Sicherungssystem für U-Bahnen : Bald dürfen die Düsseldorfer Rheinbahnfahrer auch im Tunnel selbst Gas geben

Uwe Kietzmann, der Projektleiter für die neue Zugsicherung, überprüft am Laptop das Gleisbild im Stellwerk. Die Technik befindet sich im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee. Foto: Rheinbahn Düsseldorf

Düsseldorf Wenn die Züge der Rheinbahn in einen Tunnel fahren, übernimmt der Autopilot: Dieses Sicherungssystem soll Auffahrunfälle verhindern. Nun wird die Zugsicherung erneuert - für mehr als 30 Millionen Euro. Wir erklären die Technik dahinter.

Wenn der große Moment für Uwe Kietzmann gekommen ist, werden die Fahrgäste bestenfalls nichts davon bemerken. Seit drei Jahren arbeitet der Projektleiter auf die Umstellung der Zugsicherung hin. Ab 7. April soll in den alten U-Bahn-Strecken – das sind in der Rheinbahn-Sprache alle Tunnel außer der Wehrhahn-Linie – die neue Technik in Betrieb gehen. Die wichtigsten Fragen zu dem Projekt:

Wie funktioniert die Zugsicherung bislang? Im Untergrund übernimmt die Technik komplett die Steuerung. Das ist an der Oberfläche anders: Dort regulieren die Fahrer das Tempo, eine Automatisierung ist nicht möglich, weil die Bahnen im Gesamtverkehr unterwegs sind. Die Zugsicherung im Untergrund soll Auffahrunfälle zwischen Zügen verhindern. Ein solches System ist für U-Bahnen wegen der schlechten Sicht und Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometern pro Stunde vorgeschrieben. Die Fahrer können im Notfall eine Bremsung einleiten. Ebenfalls automatisch arbeitet das Stellwerk: Die Technik kennt die Fahrpläne und stellt entsprechend die Weichen für jeden Zug so ein, dass er in den richtigen Tunnel-Ast einfährt. Das System stammt aus den 1980er Jahren – und das sieht man bei einem Besuch in den Technikräumen im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee: Dort befinden sich reihenweise schrankgroße Relais-Anlagen. Die Räume wirken wie eine Zeitreise: Es gibt noch Nadeldrucker, Röhrenbildschirme und Disketten.

Große Schaltkästen wickeln die Zugsicherung ab. Foto: Arne Lieb

Info Bus-Ersatzverkehr am Sonntag, 7. April Umstellung Die Rheinbahn stellt in der Nacht von Sonntag, 7. April, auf Montag, 8. April, die Zugsicherung um. Dafür wird ab 18 Uhr bis 4 Uhr der alte Tunnel gesperrt. Betroffen sind die Linien U74 bis U79. Im Wehrhahn-Tunnel (U71, U72, U73 und U83) läuft der Betrieb wie gewohnt. Der Ersatzverkehr: U74 und U76 Zwischen „Belsenplatz“ und „Werstener Dorfstraße“ gibt es ab 18 Uhr Bus-Ersatzverkehr. U75 Zwischen „Belsenplatz“ und „Lierenfeld Betriebshof“ gibt es ab 18 Uhr Bus-Ersaztverkehr. U78 Ab 20 Uhr gibt es auf der gesamten Strecke Bus-Ersatzverkehr. U79 Die Bahnen fahren von Duisburg kommend ab 20 Uhr ab „Freiligrathplatz“ bis zur Arena. Von dort fahren Busse bis Hauptbahnhof.

Was wird nun anders? Die Rheinbahn tauscht die Technik aus – und ändert zugleich die Funktionsweise. Denn die in Düsseldorf verwendete Technologie hat sich nicht durchgesetzt. Nur Nachbar Duisburg verwendet sie ebenfalls. Ersatzteile sind nur noch schwer zu beschaffen, Updates gibt es nicht mehr. Nun kommt in Zusammenarbeit mit Siemens ein anderes System zum Einsatz, das Stadt und Rheinbahn schon in den 2016 eröffneten Wehrhahn-Tunnel eingebaut haben – und das in etwa der Technologie entspricht, die auch auf den Strecken der Deutschen Bahn verwendet wird („punktförmige Zugbeeinflussung“). Für Schlagzeilen sorgte, dass Duisburg für die Umstellung kein Geld hatte und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) einspringen musste. Das war in Düsseldorf nicht nötig.

Künftig werden die U-Bahn-Fahrer in den Tunneln nach den Vorgaben von Signalen und Ampeln selbst das Tempo regulieren – allerdings unter strenger Aufsicht der Automatik. Bei einer Tempoüberschreitung bremst das System, es sorgt im Notfall auch für einen Zwangshalt in den Stationen. Für den Fall, dass ein Fahrer etwa durch einen Herzinfarkt bewusstlos wird, ist durch eine Sicherheitseinrichtung in den Zügen vorgesorgt: Wird ein Schalter für eine bestimmte Zeit nicht gedrückt, hält der Zug an. Im Bahnerdeutsch heißt das „Totmannschalter“.

Die Fahrer erhalten ihre Anweisungen durch Ampeln und Signale. Foto: Arne Lieb