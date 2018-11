Neue Wohnung in Düsseldorf gesucht

Safije (39) und Arton Muslijevic (37) mit ihren Kindern (v.l.) Ezana (12), Sumeje (2) und Sara (9) in ihrem Wohnzimmer. Der Raum ist als einziger in der 64-Quadratmeter-Wohnung beheizbar. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Weil Mutter Safije an einer Nervenkrankheit leidet und mit ihrem Rollator nicht ins Badezimmer kommt, braucht Familie Muslijevic dringend ein neues Zuhause. Bislang sucht sie erfolglos, auch die Stadt konnte nicht helfen.

Wenn Safije Muslijevic das Haus verlassen will, dann muss ihr Mann sie tragen. Alleine schafft es die 39-jährige dreifache Mutter nicht aus der Wohnung im ersten Stock nach unten. Safije leidet an einer chronischen Erkrankung des Nervensystems, sie kann kaum noch laufen. Draußen ist sie auf den Rollstuhl angewiesen, drinnen nutzt sie den Rollator. Doch weil die Wohnung in Oberbilk nicht barrierefrei ist, ist auch das sehr mühselig. Die Familie möchte deshalb in eine neue Wohnung ziehen – und sucht bislang vergeblich.