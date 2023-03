Abfall in Düsseldorf Neue Wertstofftonne könnte ab 2025 eingeführt werden

Die Gelbe Tonne soll in absehbarer Zeit in Düsseldorf zu einer Wertstofftonne „umgewidmet“ werden. Umweltdezernent Jochen Kral führt im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (AöE) die Problematik mit der Gelben Tonne aus, die zu dieser Idee führte: „Es ist oft schwer zu erklären, welcher Kunststoff in die Gelbe Tonne gehört. Das wollen wir mit der Wertstofftonne vereinfachen.“