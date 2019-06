Kommen und Gehen : „Herr Noil“ hat mehr als 150 Weine im Angebot

Unterbilk Tim Blumhoff und seine Frau Nadine haben an der Wissmannstraße ihre neue Weinbar eröffnet. Sie servieren auch Speisen.

Mehr als 150 verschiedene Weine, von denen sie rund 120 selbst probiert haben, bieten Tim und Nadine Blumhoff in ihrer Weinbar „Herr Noil“ an. Seinen Namen verdankt das Lokal dem kleinen Sohn der beiden, er heißt nämlich Lion – sie haben den Namen einfach umgedreht. Der Schwerpunkt liegt auf Weißweinen aus Deutschland, beispielsweise von der Mosel, es gibt sogar einen eigenen Riesling, der ebenfalls „Herr Noil“ heißt. Aber es gibt auch Weine aus Spanien, Italien, Frankreich und Österreich, darunter Rosé- und Rotweine. „Das Rotweinangebot werden wir sicher im Winter noch ausbauen“, erklärt Tim Blumhoff. Der 32-jährige Düsseldorfer kennt sich – genau wie seine fünf Jahre jüngere Frau, eine gelernte Hotelfachfrau – in der Gastronomie gut aus, hat in den unterschiedlichsten Restaurants im Service, an der Bar und als Betriebsleiter gearbeitet. Den Wunsch, sich mit einem eigenen Lokal – am liebsten mit einer Weinbar und möglichst im Szeneviertel Unterbilk – selbstständig zu machen, hatten die beiden schon lange. Und als sie die ehemalige Kneipe an der Wissmannstraße zum ersten Mal sahen, waren sie sofort begeistert. „Sehr viele Leute waren an dem Ladenlokal interessiert“, erinnert sich Blumhoff. Deshalb seien sie froh, dass die Eigentümerin sich für sie entschieden habe. Am 1. März haben sie die Räumlichkeiten übernommen und rund zwei Monate lang kernsaniert. „Wir haben alles neu gemacht, sogar die elektrischen Leitungen“, erzählen die jungen Unternehmer. Viel Arbeit und eine große Investition seien das gewesen. Entstanden ist auf rund 60 Quadratmetern eine gemütliche Weinbar mit Platz für 40 Gäste an kleinen und großen Tischen sowie einigen Plätzen an der Theke. Bei schönem Wetter stehen auf der großen Terrasse vor der Tür weitere 30 Plätze zur Verfügung.