Neue Liste der Stadt : Diese U-Bahn-Tunnel könnten in Düsseldorf gebaut werden

Düsseldorf Wo könnten weitere Bahn-Tunnel in Düsseldorf entstehen? Die Stadt hat nun eine Prioritäten-Liste möglicher Vorhaben vorgelegt. Ein Schwerpunkt soll auf der Fertigstellung der U81 liegen.

Messeanbindung Aus Sicht der Stadtverwaltung sollte der Schwerpunkt auch nach der Fertigstellung der U81 auf dem Düsseldorfer Norden liegen. Die städtischen Planer halten es für sinnvoll, wenn „mittelfristig“ dort weitere Tunnel entstehen – die aber politisch noch beschlossen werden müssten. Dabei soll ein längerer Teil der Strecke der Linien U78 und U79 in den Untergrund verlegt werden. Der Tunnel soll vom Kennedydamm unter der Theodor-Heuss-Brücke entlang bis zum Reeser Platz verlängert werden. Das würde die Reisezeit verkürzen und die Zuverlässigkeit der Bahnen erhöhen – etwa auch bei der Anreise zu Fortuna-Spielen. Außerdem könnten längere Züge verkehren. Damit verbunden ist die sogenannte Messe-Umfahrung, ein weiterer neuer Tunnel. Die Bahnen würden vor dem Aquazoo in Richtung Rhein abbiegen und in einen Tunnel einfahren, der parallel zum Rhein verläuft und am Arena-Bahnhof endet.