Stadtbild in Düsseldorf Neue Trinkwasserbrunnen für den Stadtbezirk 7

Trinkwasserbrunnen erfreuen sich in Düsseldorf wachsender Beliebtheit. 15 gibt es bereits im Stadtgebiet, die gerade an heißen Sommertagen eine kostenlose Erfrischung mit bester Trinkwasserqualität versprechen. Und die Stadtwerke als Betreiber wollen weitere Standorte etablieren. Die Brunnen sind bis Oktober geöffnet. Danach werden sie demontiert, damit sie während der Wintermonate keinem Frost ausgesetzt und einsatzbereit für die nächste Saison sind. Im Stadtbezirk 7 sind gleich drei neue Brunnen geplant.



Neusser Tor Am Neusser Tor soll an der Wasserzapfstelle für die Marktbetreiber ein Trinkbrunnen installiert werden. Im Vorjahr wurden durch die Netzgesellschaft dort die Arbeiten für den Trinkwassernetzanschluss abgeschlossen, im September konnten die Versickerungsbauarbeiten fertiggestellt werden. Die Inbetriebnahme soll zum Saisonstart im Frühjahr 2024 stattfinden. Die Bezirksvertretung 7 beteiligt sich an den Kosten mit bis zu 15.000 Euro. Die verbleibenden Installationskosten werden aus den zur Verfügung stehenden Mitteln zum Trinkbrunnennetzausbau gemäß Ratsbeschluss finanziert, gleiches gilt für die Abwassergebühren. Die Betriebskosten für den Trinkbrunnen am Standort Neusser Tor werden von den Stadtwerken getragen.



Gutenbergstraße Auch für die Gutenbergstraße hatte die Bezirksvertretung 7 vorgeschlagen, einen Trinkwasserbrunnen aufzustellen – und zwar an der Ecke Graf-Recke-Straße unterhalb der dortigen Sitzgruppe. Und in der Tat hat die Netzgesellschaft bereits im April den Standort an das Trinkwassernetz angeschlossen. Die Umsetzung des Versickerungsbaus und die Inbetriebnahme des Trinkbrunnens wird für die zweite Jahreshälfte 2024 angestrebt. Die Kosten für die Installation und den Betrieb des Trinkbrunnens an der Gutenbergstraße sowie die Abwassergebühren werden von der Stadt getragen.



Heyestraße Nicht zuletzt soll auch ein neuer Brunnen auf dem Roten Platz an der Heyestraße aufgestellt werden. Die Bezirksvertretung 7 hat beschlossen, die dafür erforderlichen Haushaltsmittel für die anteiligen Installationskosten von bis zu 15.000 Euro sowie für die jährlichen Abwassergebühren bereitzustellen. Die Installation des Trinkwassernetzanschlusses soll laut Netzgesellschaft zeitnah erfolgen. Der Versickerungsbau und die Inbetriebnahme des Trinkbrunnens ist für die erste Jahreshälfte 2024 geplant. Die verbleibenden Installationskosten werden aus den zur Verfügung stehenden Mitteln zum Trinkbrunnennetzausbau finanziert. Gleiches gilt für die Abwassergebühren sowie die Betriebskosten für diesen Trinkbrunnenstandort.