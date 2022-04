Neue Technik in Düsseldorf : Gelenke aus dem 3-D-Drucker

Die Chefärzte Arne Vennjakob (l) und Marc Fischbacher mit Gelenken aus dem 3-D-Drucker, der rechts im Hintergrund steht. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Eine neue Technologie ermöglicht Sportorthopäden im Düsseldorfer St.-Vinzenz-Krankenhaus eine verfeinerte Operations-Strategie. So können künstliche Gelenke mithilfe eines 3-D-Druckers erstellt werden. Die Technik ist ein wichtiger Teil der Medizin.

In der Autoindustrie, in der Modebranche, bei der Werkzeugherstellung kommen sie längst zum alltäglichen Einsatz, und mittlerweile stammen sogar komplette Häuser aus dem 3-D-Drucker. Eines der wichtigsten Einsatzgebiete aber ist die Medizin, um beispielsweise Zahnersatz herzustellen oder innere Organe nachzubilden. Seit kurzer Zeit steht ein solcher 3-D-Drucker auch im Düsseldorfer St.-Vinzenz-Krankenhaus – und hilft den Sportorthopäden und Unfallchirurgen bei der Vorbereitung auf knifflige Operationen.

Auf dem Tisch liegen Gelenke von Knie, Hüfte, Schulter – in unterschiedlicher Größe, Beschaffenheit und Beschädigungen. Sie alle sind aus Kunststoff auf der Basis von Milchsäure hergestellt, Schicht für Schicht im Drucker entstanden über Nacht. Marc Fischbacher nimmt ein solches Gelenk in die Hand, betrachtet es von allen Seiten, „das ist die Nachbildung der Schulterpfanne eines Großwildjägers aus Tansania“, erläutert er. Und weist auf ein wesentlich kleineres Schultergelenk einer zarten, älteren Dame, auch sie brauchte – wie der Mann aus Afrika – wegen ihrer fortgeschrittenen Arthrose ein künstliches Schultergelenk. Die Unterschiede, typisch bei Gelenken, sind auf den ersten Blick erkennbar. Aber eben auch Verschleißerscheinungen, Fehlbildungen und Unfallfolgen.

Info Der erste 3D-Kopierer entstand in einem Comic Erfinder 1984 meldete der Amerikaner Charles Hull ein Patent für das 3D-Druckverfahren an. Er gilt als Erfinder des 3D-Drucks, und produzierte drei Jahre später die ersten Modelle. Idee Schon 1964 hatte der britische Physiker und Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke (“2001 – Odyssee im Weltraum“) die Idee eines 3D-Druckers. Und 1972 erfand Prof. Bienlein eine „3D-Fotokopiermaschine“ im belgischen Comic „Tim und Struppi und der Haifischsee“

Um solche anatomischen Modelle zu produzieren, werden zunächst mittels CT (Computertomografie) dreidimensionale Bilder des betreffenden Gelenks angefertigt und die Daten dann an den 3-D-Drucker übermittelt. „Im Prinzip gibt es diese Möglichkeit schon länger“, erläutert Arne Venjakob, der gemeinsam mit seinem Kollegen die Sportorthopädie am St. Vinzenz leitet und das Verfahren vor Jahren schon mal erprobt hat. „Aber damals war die Technik teuer, die Qualität nicht so perfekt wie jetzt, und wir mussten die Bilder einem Anbieter schicken.“ Seit November nun verfügen die Spezialisten über einen eigenen Drucker, der nahezu täglich im Einsatz ist.

Denn anhand der Modelle können die beiden Sportorthopäden das Ausmaß von Gelenkschäden deutlicher erkennen als auf den dreidimensionalen, aber statischen Bildern der CT – und daraus ihre OP-Strategie entwickeln. Wie bei dem jungen Patienten, der nach einem Sportunfall in die Klinik kam: Bei ihm war ein Knochenstück des Schultergelenks abgebrochen, anhand des nachgebildeten Gelenks aus dem 3-D-Drucker konnten sich die Chirurgen ein genaues Bild der Schädigung machen, die OP vorher exakt simulieren und entscheiden, wie genau der Bohrer anzusetzen ist, oder wie lang und stark die Schrauben bei dem Eingriff sein müssten.

Die Sportorthopäden sehen in dem neuen Verfahren mehrere Vorteile: Das bessere Verständnis der individuellen Anatomie führe dazu, dass sie bei der Operation nicht nur präziser, sondern auch schneller arbeiten können. „Und ein kürzerer Eingriff ist für Patienten weniger belastend, sie brauchen möglicherweise eine kürzere Narkose, und es kommt seltener zu Komplikationen“, so Venjakob. Außerdem könne man vor dem Eingriff mithilfe der ausgedruckten Gelenke den Patienten genau erklären, was später in der OP passiert – das trage zur Beruhigung bei.