Stadtbild in Düsseldorf Straßenbenennung für die Zukunft

Ein bisschen verwirrend war es dann schon, als am Freitagnachmittag die zuvor verhüllenden Tücher vom Schilderbaum an der Readinger Straße gezogen wurden. Denn gleich vier Straßenschilder hingen an der Stange. Der Akt hatte eher symbolischen Wert, denn tatsächlich existiert aktuell nur jene Readinger Straße, an der Catella als Projektentwickler bereits Wohnhäuser realisiert hat. In der riesigen Grube des Grand-Central-Baugebietes sollen dann später auch die Chiba- und die Czernowitzstraße sowie der Phoebe-Cusden-Platz entstehen – irgendwann einmal.