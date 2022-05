Bauen in Düsseldorf : Neue Straßen für das Hochfeld

Noch dominieren die Bauarbeiten auf der Fläche des Unterbacher Neubaugebiets im Hochfeld. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf In Unterbach wurden „Am Zault“ und die „Karl-Knödl-Straße“ offiziell benannt. In dem neuen Quartier sollen in vier Schritten mehr als 50 Reihenhäuser und 150 Eigentumswohnungen entstehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Im Neubaugebiet im Hochfeld an der Gerresheimer Landstraße und Erkrather Straße in Unterbach wurden jetzt die Straßen „Karl-Knödl-Straße“ und „Zum Zault“ offiziell benannt und ihrer Bestimmung übergeben. Die Benennung nahm Bezirksbürgermeisterin Dagmar von Dahlen (CDU) unter Beteiligung des Heimat- und Bürgervereins Unterbach, des Karnevalsausschusses Unterbach und des Schützenvereins Unterbach vor.

Der Heimatkomponist und Heimatdichter Karl Knödl (1924-2002) engagierte sich in mehreren Chören und Musikgruppen und beeinflusste den Aufbau des Winterbrauchtums in dem Stadtteil maßgeblich. Aus seiner Feder stammen die „Unterbacher Nationalhymnen“: Lieder wie „Oh Du mein Unterbach“ und „Was kann’s im Leben noch Schön’res geben, als hier bei uns in Unterbach zu leben“ kennt im Dorf so gut wie jeder. Weitere unzählige Motto- und Stimmungslieder, die auch heute noch auf den Veranstaltungen der Schützen und Karnevalisten gesungen werden, komplettieren sein Werk. Für seine besonderen Verdienste um das Brauchtum und Vereinsleben erhielt Karl Knödl das Bundesverdienstkreuz.

Mit der Benennung „Zum Zault“ wird ein historischer Unterbacher Begriff Teil des Straßennetzes. Eine Überprüfung durch das Stadtarchiv Düsseldorf hatte ergeben, dass die Herkunft der Bezeichnung nicht ganz zu klären ist. Derzeit wird sie für ein Hotel genutzt, das letztlich aus einer vor weit mehr als 200 Jahren begründeten Gaststätte gleichen Namens hervorging. Als wahrscheinlichster Begriffsursprung erscheinen daher zwei frühere Eigentümernamen aus dem 16. bzw. 17. Jahrhundert (Zoulz bzw. Zoldt).