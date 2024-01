Kunst aus Düsseldorf Eine Stiftung im Geiste von Mutter Ey

Auch zur bevorstehenden Fußball-EM in Deutschland im Juni hat sich Kortländer schon etwas ausgedacht – und will dabei noch mal seine Palermo-Kontakte spielen lassen. „Zum Glück hat sich Italien ja noch auf den letzten Drücker qualifiziert. Fortuna und der FC Palermo wurden ungefähr zur gleichen Zeit gegründet. Ich würde gerne Fotos aus den Anfangsjahren beider Mannschaften zeigen.“ Mit Paul Jäger von Fortuna steht er schon in Kontakt, in Palermo kümmern sich seine italienischen Freunde um die Recherche in den Archiven. Ebenfalls noch in diesem Jahr soll dann etwas mit Czernowitz (Ukraine) auf die Beine gestellt werden.