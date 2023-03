Naturkunde Einblicke in die Welt der Neozoen

Dabei gibt es in Deutschland auch einige Exoten, die in der Ausstellung nicht fehlen dürfen. Während der Nandu in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen in größerer Zahl vorzufinden ist, gibt es in NRW nahe der niederländischen Grenze im Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn die einzige freilebende deutsche Flamingo-Kolonie. „Allgemein ist NRW das Bundesland mit den meisten Neozoen“, sagt Gunnar Gad. Düsseldorf selbst gilt als Stadt der Kanadagans und ist seit vielen Jahren bei verschiedenen Gansarten beliebt – so sehr, dass es schon zu Problemen wegen Überpopulation kommt. Das Thema Neozoen beschäftige viele Menschen und es gebe immer wieder spannende neue Entwicklungen.