Schulneubau in Düsseldorf Neue Realschule kostet 55 Millionen Euro

Die Realschule an der Borbecker Straße, die Platz für rund 540 Schülerinnen und Schülern bietet, wird die 14. Realschule in Düsseldorf und die erste im Stadtbezirk 6 werden. „Damit sind dann im Bezirk 6 alle Schulformen vertreten. Schulwege werden kürzer und sicherer, da nicht mehr der Stadtbezirk verlassen werden muss“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller. Bislang hatten sich immer 180 Jugendliche aus den vier Stadtteilen Rath, Unterrath, Mörsenbroich und Lichtenbroich an eine Realschule in einem anderen Bezirk anmelden müssen. „Der Bedarf nach der neuen Schule ist also da. Und wir entlasten damit auch andere Schulen“, sagt Keller. Die Realschule sei eine stark nachgefragte Schulform und die Realschule Borbecker Straße ein gutes Beispiel für das ambitionierte Schulbauprogramm der Stadt.