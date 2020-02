Straßen in Düsseldorf : Neue Pläne für die Heyestraße

Die FDP bringt die Idee einer Markthalle nach dem Vorbild des Carlsplatzes am alten Rewe-Standort ins Spiel. Auch Mittel für eine Verschönerung werden gefordert.

Politik und Handel wirkten angesichts der rasanten Entwicklung zuletzt wie gelähmt, jetzt hat Julian Deterding von der FDP die Ini­tiative ergriffen. Ihm schwebt eine Art Markthallenmodell für den Roten Platz vor, vergleichbar mit den Ständen am Carlsplatz. Am Wochenende hat die FDP den Geschäftsleuten der Heyestraße ihre Ideen für einen Umbau der zentralen Straße in Düsseldorfs „Little Italy“ vorgestellt, „es wurde ein Großteil der Restaurants, Cafés, Friseure und weitere Geschäfte besucht, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen“, sagt Deterding, „und wir stießen mit unseren Plänen auf offene Ohren“. Petra Schertel vom Traditionsgeschäft Mulder, das seit mehr als 100 Jahren an der Heyestraße existiert, bestätigt: „Wir brauchen hier endlich einen Aufbruch und müssen vereint nach vorne schauen.“