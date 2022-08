Grüne Mitte in Flingern : Neue Pläne für historischen Bau am B8-Center

Düsseldorf Die Pläne für das Areal in Flingern, auf dem sich derzeit noch das B8-Center befindet, schreiten voran. Am Donnerstagabend wurden neue Ideen vorgestellt.

Eine reduzierte Höhe des Gebäudekomplexes und die Freistellung des historischen Baus an der Erkrather Straße gehören zum neu vorgestellten Entwurf für die Fläche, auf der sich aktuell das B8-Center befindet. Seit Oktober 2021 läuft mit dem Investor Cube Real Estate, den zuständigen Architekten, Vertretern aus Politik und der Öffentlichkeit ein Planverfahren. Das bestehende Einkaufszentrum soll abgerissen werden. Stattdessen geplant wird die „Grüne Mitte“. Das Konzept sieht eine u-förmige Bebauung vor, in deren Zentrum sich Grünanlagen und Treffpunkte für Spiel und Sport befinden. Am Donnerstagabend stellten Christine Sohar vom Architekturbüro MVRDV und LOLA-Landschaftsarchitektin Silke Volkert neue Ideen für das Areal vor. Sie hatten in den vorherigen Entwurf Empfehlungen, die unter anderem von einem Empfehlungsgremium geäußert wurden, eingearbeitet. Zu den größeren Veränderungen zählte der Umgang mit dem Denkmal an der Erkrather Straße. Das Gebäude soll freigestellt werden, Neubauten schließen sich nun zurückgestellt an das historische Gemäuer an. Die Nutzungsmöglichkeiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden. Stand der bisherigen Planung ist, dass 60 Prozent der gut 58.000 Quadratmeter großen Fläche als Wohnraum dienen soll. 51 Prozent des Wohnraums soll aus preisgedämpften, geförderten und Senioren-Wohnungen bestehen. Vorgesehen sind zwei Tiefgaragen mit 406 Stellplätzen.