Gesundheit in Düsseldorf Warum die neue Pflegeschule wichtig ist

Düsseldorf · In dem Neubau an der Gräulinger Straße in Gerresheim sollen ab 2025 bis zu 250 angehende Pflegekräfte ausgebildet werden. Die Sana-Kliniken Düsseldorf hoffen damit vor allem, den eigenen Nachwuchs generieren zu können.

18.10.2023, 16:59 Uhr

So soll die Pflegeschule an der Gräulinger Straße später ausssehen. Die Ansicht zeigt die Ecke Bergische Landstraße/Gräulinger Straße. Foto: Sana Kliniken Düsseldorf GmbH

Von Marc Ingel

Die Krankenkasse Barmer hat ausgerechnet, dass in Deutschland bis 2030 mehr als 180.000 Pflegekräfte fehlen werden – nicht zuletzt, weil es dann rund sechs Millionen Pflegebedürftige geben wird. Und: Schon jetzt ist klar, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren rund 500.000 Pflegefachkräfte in Rente gehen werden. Da kommt dem Pflegenachwuchs eine entscheidende Rolle zu.