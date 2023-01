Verkehr in Düsseldorf Neue Parkgebiete für Anwohner

Die Aufstellung der Parkscheinautomaten sei das erste sichtbare Zeichen der neuen Bewohnerparkregelungen in insgesamt vier neuen Gebieten: in Oberkassel rund um die Schanzenstraße, in Oberbilk rund um den Lessingplatz sowie in Flingern rund um den Hermannplatz und an der Gerresheimer Straße. „Ziel ist es, dass Anwohner mit einer gültigen Ausnahmegenehmigung künftig dort zeitlich unbeschränkt parken dürfen, während Besucher den Parkraum werktags von 9 bis 20 Uhr unter Verwendung eines Parkscheins mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden nutzen dürfen“, teilt ein Stadtsprecher mit. So soll den Bewohnern also die Parkplatzsuche in ihrem Wohngebiet erleichtert und das Dauerparken verhindert werden.