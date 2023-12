Kirche in Düsseldorf Eine neue Orgel für die Gemeinde St. Gertrud

Bei einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Gertrud wurde jetzt die neue Weimbs-Orgel eingeweiht. Für Pfarrer Joachim Decker war das in mehrfacher Hinsicht ein bewegender Moment, denn „eine Orgel ist ein Kunstwerk und der Bau eine Kunst für sich, das konnten wir in den vergangenen Monaten in St. Gertrud miterleben, als die Firma Weimbs aus Hellenthal in Eller unser neues Instrument eingebaut und intoniert hat“. Beeindruckt hat ihn „diese Liebe zur Arbeit, ich habe es erleben dürfen, sicht- und hörbar“. Nach so langer Zeit ohne Orgel können sich die Menschen in Eller nun wieder auf musikalische Gottesdienste und eindrucksvolle Konzerte freuen, „denn nicht die Orgel allein ist Kunst, auch diejenigen, die sie spielen können, sind Künstler“, übt sich Decker in Vorfreude.