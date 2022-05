Virtueller Marktplatz : Online verkaufen und Gutes tun auf neuer Plattform aus Düsseldorf

Düsseldorf Die Online-Plattform „Dankeee“ funktioniert ähnlich wie andere virtuelle Marktplätze, hat aber eine Besonderheit: Vom Erlös kann ein bestimmter Teil gespendet werden. Gründer Stefan Maly aus Düsseldorf erzählt, was dahinter steckt.

Um gut zu funktionieren, so Stefan Maly, der mit zwei Programmierern und Co-Gründer Jonas Möslein hinter Dankeee steckt, brauche es einerseits engagierte Nutzer. „Ohne eine breite Basis an Nutzern, die Dinge einstellen und kaufen, kann ein virtueller Marktplatz nicht funktionieren.“ Gleiches gilt für die Organisationen, denen die Spenden zugutekommen. Inzwischen sind 120 Organisationen registriert. Im Idealfall, so Malys Wunsch, werben diese bei ihren Unterstützern auch für die Plattform – damit alle Parteien davon profitieren können.

Andererseits braucht es auch Investoren. „Noch frisst Dankeee vor allem Geld.“ Dabei sieht Maly gerade in seiner Idee die Möglichkeit, an mehreren Stellschrauben Gutes zu bewirken – auch für Geldgeber. „Wenn man sich so ansieht, was alles Investoren findet, weiß ich manchmal echt nicht, was man noch machen soll, um selbst Finanzierung zu bekommen.“