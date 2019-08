Kommentar : Neue Mobilität braucht Ordnung

Die neuen Fahrzeuge wie E-Scooter brauchen eine neue Infrastruktur. Düsseldorf muss investieren, meint unser Autor.

Durch Leihräder und E-Scooter stehen plötzlich tausende neue Fahrzeuge in der Innenstadt – meist irgendwo, wo es gerade passt. Das ist für eine Testphase in Ordnung, langfristig kann es nicht die richtige Option sein..

Düsseldorf muss in die Infrastruktur investieren. Denn selbst wenn sich die E-Scooter nicht durchsetzen – es werden weitere Fahrzeuge mit ähnlichen Konzepten folgen. Es braucht mehr Radwege, damit die Zweiräder nicht so oft Fußgängern und Autos in die Quere kommen. Außerdem muss es Abstellflächen geben – das dürfte in der Innenstadt teilweise nur auf Kosten von Auto-Parkplätzen möglich sein. Debatten sind abzusehen. Zugleich müssen sich die Nutzer genau so an Verkehrsregeln halten, wie alle anderen es tun (oder tun sollten). Sonst wird es nichts mit der neuen Mobilität.