Neue Masche : Diese hinterhältigen Tricks wenden Fahrradiebe in Düsseldorf jetzt an

In der Altstadt haben unbekannte Diebe sogar ganze Stahlträger gekappt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Statt Schlösser zu knacken, sägen Diebe nun vermehrt die Bügel durch, an denen Fahrräder angeschlossen sind. Am Botanischen Garten wendeten Täter einen besonderen Trick an: Sie tarnten den Einschnitt mit Panzerband.