Verbesserung für den Düsseldorfer Radverkehr : Neue Markierung am Ende der Inselstraße

Die Straße am Standesamt wurde neu markiert.

Das Miteinander von Auto- und Radfahrern wird neu buchstabiert – mit dem Ziel, den Radlern bessere Routen zu verschaffen. An der Einmündung der Insel- in die Kaiserstraße ist daher erneut die Fahrbahn markiert worden. Es ist Vorsicht geboten, damit es beim Abbiegen nicht zu Unfällen kommt. Radler können gegen die Einbahnstraße in die Inselstraße einbiegen. In Gegenrichtung müssen sie aufpassen, wenn sie links in die Kaiserstraße abbiegen wollen. Dann sollten sie sich vor den Autos an der Ampel aufstellen.