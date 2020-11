Kinder in Düsseldorf : Wenn die Luft zu flimmern beginnt

Oberbilk Das Akki startet im Dezember mit einer Wiederauflage der „Luffft“-Ausstellung. Es gibt neue Stationen wie das Luftschlieren-Objekt. Außerdem wurde das Konzept komplett an die Pandemie-Auflagen angepasst.

Nicht erst seit den aktuellen Diskussionen um Klima oder Aerosole ist klar: Luft bestimmt unseren Alltag in umfassender Weise. Bei der interaktiven Ausstellung „Luffft“ im Akki laden 20 Objekte und Installationen dazu ein, die besonderen Qualitäten von Luft spielerisch zu erkunden. Es gab sie bereits 2011/12 in den Räumen der Einrichtung für kulturelle Bildung an der Mitsubishi Electric Halle, dann war die Ausstellung auf Reisen. Jetzt wurde sie für Düsseldorf runderneuert – und nicht zuletzt penibel an die aktuellen Hygieneanforderungen angepasst. Was zuvor zum Beispiel mit der Hand in Gang gesetzt werden musste, wurde auf Fußbetrieb umgestellt, Abstände wurden vergrößert. Alles was dennoch angefasst werden muss, kommt im Anschluss „in Quarantäne“ und wird desinfiziert. Ursprünglich sollte die Eröffnung am 15. November stattfinden, der Startschuss wurde nun aber auf den 1. Dezember verschoben.