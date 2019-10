Hospizarbeit : Neue Leiterin für das Hospiz am EVK

Barbara Krug löst Susanne Hirsmüller ab. Foto: EVK/Robert Poorten/EVK

Düsseldorf Barbara Krug will die Einrichtung modernisieren und in der Öffentlichkeit bekannter machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(semi) Mit Barbara Krug bekommt das Hospiz am Evangelischen Krankenhaus eine Leiterin, die bereits die Gründung der Einrichtung aktiv miterlebte. Die 58-Jährige, die Susanne Hirsmüller nach 14 Jahren ablöst, weil Hismüller ab diesem Semester eine Lehrtätigkeit in Bremen antritt, kennt die Einrichtung somit von Anfang an. Als die Stiftung Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf das Hospiz zu Beginn der 90er Jahre gründete, war Krug in der Pflegedienstleitung des Krankenhauses tätig. Sie erlebte den Aufbau des ambulanten und dann auch des stationären Hospizes hautnah mit. „Spätestens seitdem brennt meine berufliche Leidenschaft für die Hospizarbeit! Schwerstkranke und Sterbende in ihrer letzten Lebensphase mit viel Zeit und Ruhe begleiten zu dürfen, begeistert mich seit Langem“, sagt Barbara Krug. Mit ihrer neuen Aufgabe könne sie ihre langjährigen Erfahrungen sowie ihre guten Netzwerke für die weitere Entwicklung des Hospizes einbringen – „gemeinsam mit dem gut aufgestellten Team“.

Seit 1991 ist Barbara Krug im EVK Düsseldorf aktiv. Zuerst war sie als Leitende Pflegekraft in der Pflegedienstleitung aktiv und hat dann – parallel zu einigen Semestern BWL an der Heinrich-Heine-Universität – die Elternschule am EVK aufgebaut. Bis 2013 nutzte sie ihre Familienpause, um Pflegemanagement zu studieren. Zurück im EVK übernahm sie dann im Palliativnetzwerk des Krankenhauses die Stabsstelle im Netzwerkmanagement. Dabei hat sie das „Palliative Care Team“ mit entwickelt und dabei auch das Düsseldorfer Palliativberatungstelefon ins Leben gerufen. Zuletzt war sie Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes und hat die Hospiz­idee mit großem Engagement in die Öffentlichkeit getragen.

Erste Pläne für ihre neue Aufgabe stehen bereits fest. Sie will das Hospiz weiter in Düsseldorf bekannt machen (eine Aufgabe, die ihre Vorgängerin mit viel Herzblut vorangetrieben hatte) und es vor allem als Teil der Sorgekultur im Stadtteil verankern. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher ehrenamtlicher Tätigkeiten – so hat sie etwa die Bürgerstiftung Gerricus in Gerresheim gegründet und sieben Jahre lang als Vorstandsvorsitzende geführt – ist sie in der Landeshauptstadt gut vernetzt. Ihre Kontakte will sie verstärkt für die Entwicklung der Hospizarbeit, aber auch der palliativen Versorgung in Düsseldorf nutzen. Zudem plant sie, die Modernisierung des Hospizes weiterzuführen. Nachdem die Räume vor Kurzem renoviert worden waren, denkt sie nun an neue Möbel und ein modernes Lichtkonzept.