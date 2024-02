Sportplätze in Düsseldorf Kunstrasenplätze von Fortuna am Flinger Broich werden erneuert

Die Bezirksvertretung 2 hat jetzt die Erneuerung der Kunstrasenbeläge auf zwei Plätzen der Bezirkssportanlage am Flinger Broich sowie der Sportanlage an der Altenbergstraße 103 (CVJM) mit Gesamtkosten in Höhe von 310.000 Euro auf den Weg gebracht. Je nach Belastung ist in der Regel nach spätestens 15 Jahren ein Austausch des Kunstrasenbelages erforderlich, das ist in Flingern nun der Fall.