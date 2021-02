Verkehrsführung in Düsseldorf : Falschparker blockieren neue Kreuzung in Benrath

Falschparker blockieren neue Kreuzung in Benrath

Verkehrsführung in Düsseldorf

Durch das Neubaugebiet Mühlenquartier gibt es in der Paulsmühle inzwischen deutlich mehr Autoverkehr. Foto: Endermann, Andreas (end)

BENRATH Die Kreuzung Forststraße und Kleinstraße wurde umgestaltet. Sie soll helfen, das steigende Verkehrsaufkommen in der Paulsmühle zu bewältigen.

Seit Dezember 2020 ist die umgestaltete Einmündung Forststraße/Kleinstraße in Benrath für den Verkehr freigegeben. Als Folge einer Spurerweiterung im Mündungsbereich Kleinstraße sowie einer geänderten Verkehrsführung auf der Forststraße mit zusätzlicher Linksabbiegerspur bietet sich für Fahrrad- und Autofahrer nun eine übersichtlichere Verkehrslage.

Auf der Kleinstraße steht Autofahrern neuerdings eine separate Links- oder Rechtsabbiegerspur zur Verfügung. Für linksabbiegende Fahrradfahrer ist zwischen beiden Autospuren eine eigene Fahrradspur markiert, welche die Radler im weiteren Verlauf über eine Verkehrsinsel auf die Forststraße führt. Etwas gewöhnungsbedürftig gestaltet sich für Autofahrer das Linksabbiegen auf die Forststraße, weil die Weiterfahrt – entgegen geläufiger Erfahrung – zunächst über eine eigene Mittelspur in Richtung Benrath geleitet wird, bevor ein Einfädeln in den Verkehrsfluss aus Richtung A59 möglich ist.

Anlass für die aufwändige Umgestaltung ist das Bestreben, dem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Paulsmühle Rechnung zu tragen, welches durch den Bau des Albrecht-Dürer-Berufskollegs und nach Fertigstellung des neuen Mühlenquartiers mit über 360 Mietwohnungen festzustellen ist – insbesondere während des Schul- und Berufsverkehrs. Eine bevorstehende Bebauung des ehemaligen Werksgeländes von Capito und Klein gegenüber dem Dürerkolleg dürfte diesen Trend fortsetzen. Etwa 500 Wohnungen sollen hier entstehen. Die bisherigen Verkehrswege waren nicht für so viele Menschen ausgelegt.

Eine echter Stresstest für das neue Abbiegekonzept, welches in ähnlicher Form bereits auf der Ronsdorfer Straße (Höhe Automeile) und auf dem Hellweg verwirklicht wurde, steht allerdings noch aus. Aufgrund der Pandemie hält sich das Verkehrsaufkommen auch in Benrath derzeit in Grenzen.