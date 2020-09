Plätze in Düsseldorf : Neue Ideen für den Freiheitplatz

Der Freiheitplatz in Vennhausen ist in keinem guten Zustand und zieht offenbar fast nur noch einen zweifelhaften Personenkreis an. Foto: Nicole Kampe

Gertrudisplatz Die Bezirksvertretung 8 beschäftigt sich mit der Trinkerszene auf dem Freiheitplatz. Auch auf dem Gertrudisplatz sollen angetrunkene Personen herumlungern.

Am Donnerstag, 24. September, kommt die Bezirksvertretung 8 ab 17 Uhr im Pfarrsaal St. Gertrud, Gertrudisstraße 12-14, zusammen. Folgende Themen könnten für Bürger von Interesse sein.



Freiheitplatz Der Freiheitplatz in Vennhausen wirkt seit Jahren vernachlässigt und soll nun endlich aufgewertet werden. In der Sitzung wollen CDU und SPD konkrete Anträge dazu stellen. Die CDU hat genaue Vorstellungen, wie sich der Platz verschönern ließe. Die Partei fordert den Platz kurzfristig unter Beteiligung der Bürger teilweise neu zu planen – mit folgenden Maßnahmen: Installation einiger Spielgeräte inklusive Ausweisung der an die Spielgeräte angrenzenden Bereiche als Spielplatz (sodass Alkoholkonsum unzulässig ist); Wiederherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit des Brunnens; maßvolle Reduzierung der Sitzgelegenheiten (Demontage hintere Stuhlreihe); Ausweitung der Grünbereiche (Teilentsiegelung); Prüfung eines Café-Angebots für den Platz; Verbesserung der Platzpflege. Dabei sei sicherzustellen, dass die Marktnutzung nicht eingeschränkt wird. Die SPD möchte zunächst einen runden Tisch einrichten, um Maßnahmen zu diskutieren, die vor allem der örtlichen „Trinkerszene“ Einhalt gebietet.

Gertrudisplatz In diese Richtung geht auch ein Antrag der SPD für den Gertrudisplatz. Hier sollten OSD und Polizei vor dem Hintergrund der Präsenz aggressiv auftretender Personen künftig stärker kontrollieren und die Situation mithilfe aufsuchender Sozialarbeit entschärfen. Denn auf dem Gertrudisplatz komme es leider immer wieder zu unschönen Begegnungen zwischen Passanten und Angetrunkenen.