Schulbau in Düsseldorf : Ausbau der Grundschule Heerstraße geplant

Oberbilk Die frühere Dependance des Heinrich-Hertz-Berufskollegs soll eine eigenständige Schule werden.

24.790.000 Euro – diese Summe will die Stadt in die Hand nehmen, um die stillgelegte Dependance des Heinrich-Hertz-Berufskollegs an der Heerstraße in Oberbilk zu einem eigenständigen Grundschulstandort zu erweitern. Nach dem Schul- und Bauausschuss hat auch die zuständige Bezirksvertretung 3 über das Thema diskutiert und grünes Licht gegeben für die Entscheidung, die nun endgültig im Stadtrat getroffen werden muss.

Die bereits bestehenden, teils denkmalgeschützten Gebäude Heerstraße 18 und 18a werden, so sieht es der Plan vor, durch einen Neubau ergänzt, der eine Sporthalle und eine Mensa mit Küche beherbergen soll. Die vorhandene Einfach-Sporthalle der Schule wird durch eine Dreifach-Sporthalle ersetzt. Diese soll abseits des Unterrichts auch den Düsseldorfer Vereinen als Sportstätte dienen. Die neue Halle wird knapp 200 Zuschauerplätze bieten und soll somit dem erhöhten Bedarf an sportlichen Angeboten in dem Stadtteil entgegenkommen. In diesem Zusammenhang ist ein zweiter Zugang zur Halle, unabhängig vom Schulgelände, über die Mindener Straße geplant. Außerdem wird es ein neues Foyer geben, dass zwischen den alten Schulhäusern geplant ist und den Haupteingang in den Komplex darstellt.