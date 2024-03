Dreckige Luft in Düsseldorf Neue Grenzwerte setzen die Stadt Düsseldorf unter Druck

Die Belastung mit Schadstoffen in der Luft hat im Jahr 2023 erneut nicht die geltenden Grenzwerte überschritten. Was beim Feinstaub schon seit mehr als zehn Jahren gilt, ist seit 2020 auch für Stickstoffdioxid feststellbar. Allerdings: Nach der jetzt auf EU-Ebene vereinbarten Luftqualitätsrichtlinie soll es eine Verschärfung geben. Und die ab 2030 wahrscheinlich geltenden Werte wurden im vergangenen Jahr an elf von elf Messstationen zur Stickstoffdioxidbelastung des Straßenverkehrs in Düsseldorf gerissen, wie auf dem Portal des Umweltbundesamtes dokumentiert ist.