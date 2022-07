Finanzen in Düsseldorf : Warum die Brücke am Kennedydamm so teuer ist

Warum die Brücke am Kennedydamm so teuer ist

Finanzen in Düsseldorf

Düsseldorf Ursprünglich war von drei Millionen Euro Baukosten die Rede. Jetzt soll die Rad- und Fugängerbrücke fast 13 Millionen kosten. Die komplexe Planung und hohe Baunebenkosten seien laut Stadt unter anderem dafür verantwortlich.

Rund drei Millionen Euro an Baukosten sollte die geplante Rad- und Fußgängerbrücke über den Kennedydamm kosten, so lautete zumindest die Schätzung im Rahmen des Gutachterverfahrens. Als der Bedarfsbeschluss dann im Rat abgesegnet wurde, war plötzlich von fast 13 Millionen Euro Gesamtkosten die Rede. Das erschien Jörk Cardeno von den Grünen dann doch ein bisschen arg viel, und er wollte in der Bezirksvertretung 1 eine Aufschlüsselung der Kosten sehen.