Mobilität in Hamm : Neue Radboxen in Hamm

So sieht das dann aus: Die Stadt stellt neue Fahrradboxen am Hammer Bahnhof auf. Foto: RP/Stadt Düsseldorf

13 kostenpflichtige Stellplätze gibt es jetzt am Bahnhof.

Die Politik der Stadt Düsseldorf tut einiges dafür, möglichst viele Menschen weg vom Auto zu bewegen und den Nahverkehr sowie das Fahrrad als Alternativen für den Berufsweg attraktiver zu machen, um so den gesamten Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten. Neben der Umweltspur sind ein Teil dieses Konzepts Fahrradboxen. 13 davon hat die Stadt jetzt am Hammer S-Bahnhof in Betrieb genommen.

Die kostenpflichtigen Stellplätze in den gelben Containern schützen das Fahrrad vor Diebstahl und Wettereinflüssen. Laut Stadt sind sie vor allem für Pendler gedacht, die auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren und dort auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Zusammen mit 15 Stellplätzen für Autos sowie 32 kostenfreien Fahrradständern vervollständigen die Boxen das Park-and-Ride-Angebot in Hamm.

Neu ist die Idee nicht: Ähnliche Anlagen gibt es bereits in den Stadtteilen Benrath, Eller, Hellerhof jeweils in der Nähe der S-Bahn-Haltestellen sowie am Bahnhof Flughafen. Diese Angebote werden erfahrungsgemäß sehr gut genutzt, die Stadt geht davon aus, auch in Hamm viele Interessenten für die 13 Radboxen zu finden. Weitere solcher Abstellanlagen sind jedoch nicht geplant.

Vermietet werden die Abstellmöglichkeiten durch das Unternehmen Dein Radschloss, welches im Auftrag des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr bereits rund 900 Radboxen im ganzen Verbandsgebiet betreibt. Die Boxen können im Internet unter www.dein-radschloss.de reserviert und in einem beliebigen Zeitraum, von einem Tag bis zu einem Jahr, gebucht werden. Ein Tag kostet einen Euro, eine Woche fünf, ein Monat 15 und für ein Jahr fallen 90 Euro an. Die Bezahlung erfolgt bargeldlos, beispielsweise über PayPal. An den Schlössern der Boxen gibt es verschiedene Modelle: Einige können digital mit der Bahn-Dauerkarte entsperrt werden. Im Hamm hat sich die Stadt jedoch für die „Offline-Variante“ entschieden. Die für die Entsperrung nötigen Daten werden nach Geldeingang per Mail versandt, der Nutzer muss dann einen Code am Schloss der Fahrradbox eingeben. Vor Ort gibt es eine Anleitung zum Entsperren der Boxen. Einen Tag nach der offiziellen Eröffnung der Radboxen waren drei der 13 Stellplätze bereits reserviert, doch gibt es auch aktuell noch freie Plätze. Bei der Eröffnung der anderen Standorte hatte es Kritik von deren Betreiber, der Stadttochter Zukunftswerkstatt, gegeben: Die relativ geringe Zahl der Radboxen in Düsseldorf reiche demnach nicht aus, um die Verkehrswende zu unterstützen. Viel eher sei eine Massenlösung nötig, etwa die Errichtung eines Fahrradparkhauses, in dem deutlich mehr Räder vor Wind und Wetter geschützt abgestellt werden können.