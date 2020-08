Düsseldorf gründet Mobilitätsfirma : Neue Stadttochter für die Verkehrswende

An Mobilitätsstationen sollen Sharing-Fahrzeuge wie E-Scooter oder Leihräder besser organisiert werden. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Nach langer politischer Diskussion ist die „Connected Mobility Düsseldorf GmbH“ gegründet worden. Sie soll vor allem den Ausbau von Mobilitätsstationen vorantreiben. Ex-Rheinbahn-Vorständin Sylvia Lier ist offenbar nicht berücksichtigt worden.

Die Stadt Düsseldorf hat einen wichtigen Schritt zu einer Verkehrswende absolviert – so zumindest sieht es Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Die Landeshauptstadt hat eine neue Tochterfirma gegründet, die neue Mobilitätsangebote vorantreiben soll.

Konkret soll die „Connected Mobility Düsseldorf GmbH“ vor allem den Bau von sogenannten Mobilitäts-Hubs erledigen, also Knotenpunkten in der Stadt, an denen sich bequem zwischen Bahn, Rad, Car-Sharing-Wagen oder anderen Verkehrsmitteln umsteigen lässt. Diese Umsteige-Stationen gelten als wichtige Infrastruktur, um die Bewegung ohne Auto zu vereinfachen und den öffentlichen Raum etwa von abgestellten E-Scootern oder Leihrädern zu entlasten. Außerdem soll die Firma digitale Systeme vorantreiben, darunter neuartige Ideen wie Parkraum-Sensoren im öffentlichen Raum.