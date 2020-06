Kostenpflichtiger Inhalt: Situation in Düsseldorf : Neue Corona-Regeln für die Altstadt

Die Polizei hat die Altstadt schon mehrfach geräumt, weil Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Mit neuen Maßnahmen will Düsseldorf die Situation in der Altstadt in den Griff bekommen. Während es dort immer wieder zu Räumungen kam, zeigt sich die Rheinbahn zufrieden mit dem Verhalten ihrer Fahrgäste.

Jetzt sollen Schraffuren auf der Freitreppe am Burgplatz dabei helfen, Überfüllungen in der Altstadt zu vermeiden. Auf diese Schraffuren soll sich niemand setzen dürfen. Auch für die oft proppenvolle Kurze Straße gibt es Ideen. Beide Orte mussten zuletzt mehrfach mithilfe der Polizei geräumt werden. Die Fakten dazu sowie weitere Corona-Nachrichten:

Altstadt Die Koordinierungsgruppe der Stadt möchte die Hotspots in der Altstadt endgültig in den Griff bekommen. Für den Sommer ist ein abgestuftes Konzept vorgesehen. Sollten die Schraffuren auf der Freitreppe beispielsweise nicht den gewünschten Effekt haben, könnten Teile der Freitreppe auch überbaut werden. Zweiter Hotspot ist die Kurze Straße mit der Hausbrauerei Kürzer. Hier könnte es zur Einstellung des Außer-Haus-Verkaufs von Bier kommen, da immer wieder zu viele Menschen mit dem Plastiklbecher in der Hand auf der ohnehin engen Straße stehen. „Wenn wir den Menschen eine Idee geben, wo sie hingehen können, verzichte ich auf den Außer-Haus-Verkauf“, sagt dazu Kürzer-Chef Hans-Peter Schwemin. Verhandelt wird über eine Terrasse am Burgplatz. Im Stehen dürfe dann auf der Kurze Straße nicht mehr getrunken werden, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). In der Verwaltung wird auch ein paralleles Aufenthaltsverbot diskutiert. Geisel benennt auch den dritten relevanten Hotspot. „Wenn die Terrassen abends geschlossen werden, wird es in den Kneipen teils zu voll.“ Dies soll nun intensiver kontrolliert werden.

Karneval Karnevalsauftakt ohne Feiern auf der Straße? Ministerpräsident Armin Laschet hat sich am Dienstag gegen Straßenveranstaltungen am 11.11. ausgesprochen. Der Marktplatz vor dem Rathaus wäre folglich am Hoppeditzerwachen ziemlich leer. „Dann soll Herr Laschet das so verfügen, das ist sein gutes Recht“, sagt dazu Geisel. „Wir setzen dies dann um.“



Maskenschutz Der OB war am Freitag ebenfalls auf der zu vollen Kurze Straße unterwegs – ohne Mund-Nase-Schutz. Dies würde er wieder so machen, sagt Geisel unserer Redaktion, denn er empfinde es als unhöflich, im Gespräch mit Bürgern einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Dass auch Polizisten ohne Mundschutz auf der Kurze Straße im Einsatz waren, hat damit zu tun, dass das Tragen für sie freiwillig ist.

Bus und Bahn Bei Recherchen im Hauptbahnhof sowie in Straßenbahnen stellte unsere Redaktion nur wenige Verstöße von Fahrgästen fest. Die Abnahme der Maske erfolgt meist beim Telefonieren oder im Gespräch mit einem Bekannten während der Fahrt oder beim Verlassen des Hauptbahnhofs. Häufiger fehlt der Gesichtsschutz an den Haltestellen. Dort gilt, genau wie in den Fahrzeugen von Rheinbahn und Deutscher Bahn, Maskenpflicht, die jedoch häufig ignoriert und nur stichprobenhaft kontrolliert wird. „Was die Einhaltung der Maskenpflicht angeht, sind wir auf die Kooperation und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Fahrgäste angewiesen“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Kunden der Verkehrsunternehmen verhalten sich jedoch zum Großteil einsichtig, setzen spätestens nach Ansprache durch das Personal eine Maske auf. Die Betriebe sind jedoch nicht befugt, Missachtungen zu bestrafen. Zwar könne einem Fahrgast der Transport verweigert werden, im Konfliktfall müssen jedoch die Ordnungsbehörden einschreiten.

Bußgelder Bisher bleibt es beim Verstoß gegen die Maskenpflicht in Geschäften und im Öffentlichen Nahverkehr zumindest in Düsseldorf bei einer Ermahnung. Nur wer sich wiederholt weigert, die Pflichten zu befolgen, muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren und entsprechendem Bußgeld rechnen. Die Stadt setzt in diesem Punkt auf die Einsicht der Bürger. Andere Gemeinden sind da strenger und verhängen Strafen von teils mehreren Hundert Euro bereits beim ersten Verstoß. Anders ist es jedoch bei Geschäftsleuten: Wer beispielsweise in einen Laden oder eine Gaststätte zu viele Menschen einlässt und die Schutzvorschriften missachtet, wird bestraft; unter Umständen das Geschäft sogar zeitweise geschlossen, wie es im Falle der Düsseldorfer Meerbar vorgekommen ist.

Corona-Zahlen Der wohl wichtigste Wert, auf den die Verantwortlichen von der Stadt derzeit schauen, ist die 7-Tage-Inzidenz. Sie zeigt an, wie viele Neuerkrankungen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern aufgetreten sind. Und somit auch, wie schnell sich das Coronavirus unter den Düsseldorfern ausbreitet. Am Montag lag diese Zahl bei 19,2 – allerdings ist der Wert nicht verlässlich. Denn wegen eines technischen Problems konnten am Wochenende nicht alle Testergebnisse übermittelt werden. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts bewegt sich Düsseldorf seit dem 19. Juni unter den 15 Städten und Landkreisen mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Am Samstag lag Düsseldorf mit einem Wert von 20,8 sogar auf Platz drei, hinter Göttingen (21) und Gütersloh (164).