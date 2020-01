Düsseldorf Cheer Company bietet : Cheerleading für Schulen und Vereine

Düsseldorf Die neue Company will Sportvereine anfeuern, mit OGS-Schülern trainieren – und natürlich: Spaß beim Tanzen.

Pläne hat die Cheerleading-Lehrerin viele. Anfangen kann man beim DCC demnächst mit drei Jahren in der tanzpädagogischen Früherziehung, über die Juniors und Seniors kann man sich in die Auftrittsgruppen tanzen, an Meisterschaften teilnehmen und demnächst (hoffentlich) auch männliche Tänzer unterrichten, und Workshops für andere Cheerleader-Coaches sollen angeboten werden. Der Jahresbeitrag ist zwischen Anfängern (180 Euro Jahresbeitrag) und Fortgeschrittenen gestaffelt. „Wir wollen die Mitgliedsbeiträge je nach Trainingsumfang gestalten“, so Erkelenz. Ob sie ihren großen Traum realisieren kann, steht allerdings noch in den Sternen. „Ich würde so gerne, ein eigenständiges Cheerleading Leistungszentrum in Düsseldorf aufbauen“, gesteht Erkelenz. Das aber erst, wenn es beim DCC so richtig rund läuft.