Stabswechsel : Neue Chefärzte an EVK und Florence-Nightingale-Klinik

Düsseldorf Monika Gappa leitet jetzt die Kinderklinik am EVK, Manuel Wenk die Intensivmedizin in Kaiserswerth.

Evangelisches Krankenhaus Professorin Monika Gappa, Fachärztin für Kinderheilkunde mit dem Schwerpunkt Neonatologie und den Zusatzbezeichnungen Allergologie und Kinderpneumologie, hat die Leitung der Kinderklinik am Krankenhaus an der Kirchfeldstraße übernommen. „Mit meinem Team möchte ich weiterhin Kinder- und Jugendmedizin mit hohem Anspruch anbieten. Jedes Kind, jeder Jugendliche und seine Familie sollen nach ihren individuellen Bedürfnissen behandelt werden. Wir wollen hier die Schwerpunkte Allergien und Atemwegserkrankungen etablieren“, sagt die 56-Jährige. Zuletzt war sie mehr als zehn Jahre Chefärztin Pädiatrie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Marienhospital Wesel. Sie folgt auf Susanne Schweitzer-Krantz, die nach 20 Jahren in Rente gegangen ist.