Kommen und Gehen in Düsseldorf : Mode, Kunst und ein Cocktail

Anna Shturmina bietet in ihrer Boutique auch Kunst und Mode von Düsseldorfer Designern an. Foto: Hötzendorfer

Düsseldorf Eine eigene Boutique war ein lang gehegter Traum von Anna Shturmina. Dabei will sie an der Bürgerstraße mehr als nur Kleidung anbieten. Events sind geplant, und auch Düsseldorfer Künstlern soll ein Podium geboten werden.

Als die Räume gegenüber der Friedenskirche frei wurden, griff Anna Shturmina gleich zu. „Wir haben alles für die Eröffnung vorbereitet und genau an dem Tag, den wir dafür ausgesucht hatten, begann der Lockdown“, erinnert sie sich. Die Kommunikationsexpertin setzte auf Schaufenster-Shopping und die sozialen Netzwerke. „Ich liebe den direkten Austausch mit den Kundinnen und war glücklich, als ich sie endlich auch in der Boutique begrüßen durfte“, resümiert sie. Das hieß, auch wieder reisen zu können. Denn die Wahl-Düsseldorferin fährt regelmäßig nach Paris, um neue Modetrends und Designer aufzuspüren. Dabei legt sie Wert auf das Besondere. Filigraner handgefertigter Schmuck begeistert sie genauso wie ausgefallene Schnitte und Stoffe.

Deshalb plant sie verschiedene Events und will eine regelmäßige Schokoladenverkostung in Kooperation mit den Stadtteiltouren von Eat The World anbieten. Einen eigenen Cocktail hat sie bereits kreiert. Zum Rezept gehören Rosensirup aus eigener Herstellung, Sekt aus der benachbarten Weinbar und frische Himbeeren. Für den 22. und 23. Oktober organisiert Anna Shturmina, die auch selbst Schmuck kreiert, einen Fashion Pop Up mit Präsentationen von Kunst, Accessoires und Mode, beispielsweise von der in Düsseldorf lebenden Designerin Tina Myake.