Verärgerung über das Jugendamt Streit um kürzere Betreuungszeiten – welche Gehaltseinbußen die Tageseltern befürchten

Der Streit um Betreuungszeiten und Vergütung in der Kostenpflichtiger Inhalt Tagespflege geht in die nächste Runde. Nachdem mehr als 250 Familien und Tageseltern ihrem Ärger bei einer öffentlichen Versammlung in Mörsenbroich Luft gemacht hatten, ging es im Arbeitskreis Kindertagespflege nun um mögliche Details der Reform, die bereits zum kommenden August in Kraft treten soll.