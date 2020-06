Kunst in Düsseldorf : „Blaue Rather“ gehen ins Ballhaus

Die Künstlergruppe lebt von den unterschiedlichen Stilformen ihrer Mitglieder. Daher heißt die Ausstellung im Nordpark auch konsequenterweise „Querbeet“. Eine Gastkünstlerin ist ebenfalls mit dabei

Angelika Kraft zeigt unter anderem „Lady“ sowie einige Arbeiten aus der Serie „Der Weg“: „Die minimalistisch gehaltenen Ansichten stellen die Relation Mensch zur Natur dar. Das liegt mir besonders am Herzen“, sagt sie. Marion Bohlen, die sich der Kunst autodidaktisch genähert hat, liebt das Spiel mit Farben – zarte Lasuren in Aquarell ebenso wie kräftige Farbaufträge in Acryl und Öl, sanfte Pastellkreidebilder oder Zeichnungen mit Buntstiften und Tusche. Gestaltungen aller Art dagegen widmet sich Petra Guder. Im Ballhaus sind überzeugende Beispiele ihrer Kunst zu sehen. Mit dabei ist auch Tanja Guntrum, die bereits in der Schulzeit das Medium Kunst nutzte, nach einer konventionellen Ausbildung ihre künstlerischen Ziele konsequent verfolgte und als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier „ars adiuvo“ tätig ist.