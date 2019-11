Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus-Unternehmen : Neue Alltours-Zentrale soll 2021 fertig sein

So wird die neue Alltours-Zentrale direkt am Mannesmannufer aussehen. Foto: alltours/HPP Architekten

Düsseldorf Das Unternehmen baut sich in Bestlage am Rhein einen Gebäudekomplex, in dem es auch eine Pflegeeinrichtung und Eigentumswohnungen geben wird. Chef Willi Verhueven denkt darüber nach, auch selbst einzuziehen.